دعم الصناعة ومن فقدوا عملهم جراء الكورونا على طاولة لجنة المال والموازنة اليوم

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في ضوء الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها اللبنانيون، والمعاناة التي ترزح تحت اعبائها قطاعات عدة، تعقد لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة هامة بطابع اقتصادي واجتماعي الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم.

اللبنانية في عقود الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكل من يتداول اموال عمومية.

اما البند الثاني، فهو اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى انشاء صندوق خاص لمواجهة تداعيات وباء كورونا على من فقدوا عملهم في القطاع الخاص.

وتشكل معالجة البندان حاجة ماسة في هذه الظروف، لمساعدة المجتمع اللبناني على الصمود.