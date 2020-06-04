هذا ما كشفه وزير الإقتصاد عن موضوع الأسعار!

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أعلن وزير الاقتصاد راوول نعمه، في حديث إلى إذاعة "صوت كل لبنان"، "أن أسعار المواد الأساسية بدأت تنخفض بسبب خشية المستوردين من الأوضاع ومسارعتهم الى تصريف وبيع المخزون الذي لديهم"، مؤكدا أن "الوزارة ستتابع يوميا الموضوع للتأكد من تراجع الأسعار خصوصا مع ضبط سعر صرف الدولار".

وأوضح نعمه أن "ما حصل في موضوع ربطة الخبز هو أن أصحاب الأفران أظهروا مستندات تؤكد أن كلفة الصيانة، وهي بالدولار، قد ارتفعت ما استدعى تعديلا في وزن ربطة الخبز"، مشيرا الى "أن وزارة الاقتصاد رفضت اقتراح خفض وزن الربطة الى 800 غرام بهدف إنصاف المستهلك ايضا".