اجتماع الكتروني للجنة الشباب في هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر مع النائب سليم عون‎

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نظمت لجنة الشباب والرياضة في هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر اجتماعاً الكترونيا مع النائب سليم عون بمشاركة منسق قطاع الشباب والرياضة السيد جهاد سلامة .

وتم التطرق إلى الملفات السياسية والمعيشية كما عرض النائب عون وجهة نظر التيار من واقع العلاقة الحالية مع الاحزاب الأخرى وقام بتقييم عمل الحكومة بعد مرور ٤ اشهر على نيلها الثقة .

واشار عون الى ان ما يهم التيار في ظل الوضع الصعب واحتمال تحركات في الشارع هو الحفاظ على امن البلد والعمل على الخروج من الوضع الراهن متناولا الارقام المالية وشرح الوضع المالي الصعب الذي نواجهه ولكنه شدد على ان الخروج منه ليس مستحيلا لا بل يحتاج الى عمل متواصل وقرارات جريئة.

واجاب في نهاية اللقاء عن أسئلة المشاركين وختم بالتأكيد ان مهما كانت المعركة صعبة، بالارادة الصلبة والتصميم على اجتيازها نحن قادرون على الصمود والخروج من الازمة اقوى واشد صلابة