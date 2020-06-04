موظفو شركات الخليوي لوحوا بالتحرك: للاسراع في التسليم والتسلم ودفع المستحقات

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أعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخليوي في بيان، لأنها تتابع "التطورات المتصلة بالتسليم والتسلم، وهي إذ تحض كل المعنيين على عدم التأخير والتعجيل هذا المسار واصدار التعيينات المتعلقة بمجلس ادارة لكل من الشركتين، وذلك من باب الحرص على القطاع كأحد أهم مداميك الاقتصاد اللبناني، مما يهدد استمرار تأمين الخدمات لأكثر من 4 ملايين مشترك، ويلحق المزيد من الضرر لـ2000 عامل في القطاع مع عائلاتهم، يمرون في ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، يضاف اليه عدم الاستقرار الذي يواجهونه، والتأخير الحاصل في تقاضي رواتبهم".





ودقت النقابة "ناقوس الخطر حيال استمرار التعثر الذي يشهده القطاع منذ أشهر، وبخاصة التأخير في دفع رواتب الموظفين الذي سوف يدفع النقابة الى التحرك".