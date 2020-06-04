الرئيس عون ترأس في حضور رئيس الحكومة اجتماعاً لعرض مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

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ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب اجتماعا ماليا خصص للبحث في مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في شأن خطـــة الحكومة للتعافي المالي. وحضر الاجتماع، وزير المال غازي وزني، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، المدير العام لوزارة المالية الان بيفاني، والمستشارون شربل قرداحي وجورج شلهوب وهنري شاوول.



وتمت خلال الاجتماع مناقشة ما آلت اليه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والاجواء التي تتم فيها، والشروحات التي يقدمها الجانب اللبناني لفريق عمل الصندوق والخطوات الواجب اتخاذها للإسراع في عملية التفاوض.