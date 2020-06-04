هكذا سيكون طقس نهاية الاسبوع

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يسيطر طقس ربيعي مستقر مع اجواء معتدلة على المتطقة اليوم وغدا قبل ان تتدفق كتل هوائية دافئة الى المنطقة السبت والاحد والاثنين حيث من المتوقع ان ترتفع درجات الحرارة ليتحول الطقس الى صيفي حار قليلا ودرجات الحرارة ثلاثينية.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الخميس: ربيعي دافئ نهاراً مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ١٩ و ٢٧ درجة فيما الاجواء تكون مشمسة.

١- الحرارة ساحلاً بين ١٧ و ٢٧ درجة، بقاعا بين ٨ ٢٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٠ و ٢١ درجة

٢- الأجواء قليلة السحب

٣- الرياح شمالية غربية ٢٥كم/س

٤- الرطوبة ٦٠٪

٥- الضغط الجوي ١٠١٢ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤

الجمعة: ربيعي دافئ نهاراً مع استقرار بدرجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ١٩ و ٢٧ درجة فيما الاجواء تكون مشمسة.

السبت: ربيعي حار قليلاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٠ و ٣٠ درجة فيما الاجواء تكون مشمسة.