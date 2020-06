عناوين الصحف ليوم الخميس 4 حزيران 2020

A + A -

الديار: هل ينجح لبنان «بعبور» الاشهر الستة المقبلة بأقل «الخسائر الممكنة»؟

حزب الله يعتمد سياسة «تقطيع الوقت» لاستيعاب «الخصوم» و«الحلفاء»

رهانات خاطئة على ضعف المقاومة وترقب لـ«الشارع» و«استدراج» الدولارات



نداء الوطن: باسيل في بكركي مستعرضاً "الفوائد المسيحية" لسلعاتا

"قيصر" يخيّم على "المعابر"... و17 حزيران "البداية"!



الأخبار: البنتاغون يكبح ترامب

الخلوي: ألفا لـ«التيار» وتاتش لـ«أمل»!

تباين أميركي ــ روسي حول اليونيفيل ولبنان يحسم موقفه: تمديد بلا تعديل





البناء: الانتفاضة الأميركيّة في اليوم العاشر: الجيش يرفض المشاركة في القمع وإسبر يبلغ ترامب / شبهات حول الاحتفال بذكرى الاجتياح في 6 حزيران تحت عنوان تجديد «الثورة» / لبنان الرسميّ يطوّق مساعي تعديل مهام اليونيفيل بطلب تجديد الوضع القائم /



اللواء: «سجال الصلاحيات» يشلّ القرارات.. و«الثنائي»: يطالب الحكومة تجاهل «قيصر»

إجتماع للفريق المفاوض مع الصندوق في بعبدا اليوم.. وإصرار باسيل على الإمساك بالخليوي يعيق التشغيل



النهار: "الهيمنة" تسعِّر المواجهة بين بعبدا و"بيت الوسط"





الجمهورية: الحكومة والشارع .. على نار



the daily star: Lebanon to extend lockdown for two weeks

...l'orient le jour: La MLF craint de perdre des centaines d’élèves et envisage des licenciements, voire plus