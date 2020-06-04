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عناوين الصحف ليوم الخميس 4 حزيران 2020

4
JUNE
2020
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  الديار: هل ينجح لبنان «بعبور» الاشهر الستة المقبلة بأقل «الخسائر الممكنة»؟

حزب الله يعتمد سياسة «تقطيع الوقت» لاستيعاب «الخصوم» و«الحلفاء»
رهانات خاطئة على ضعف المقاومة وترقب لـ«الشارع» و«استدراج» الدولارات

 

 

 


نداء الوطن: باسيل في بكركي مستعرضاً "الفوائد المسيحية" لسلعاتا
"قيصر" يخيّم على "المعابر"... و17 حزيران "البداية"!

 

 

 


الأخبار: البنتاغون يكبح ترامب
الخلوي: ألفا لـ«التيار» وتاتش لـ«أمل»!
تباين أميركي ــ روسي حول اليونيفيل ولبنان يحسم موقفه: تمديد بلا تعديل

 

 

 

البناء: الانتفاضة الأميركيّة في اليوم العاشر: الجيش يرفض المشاركة في القمع وإسبر يبلغ ترامب / شبهات حول الاحتفال بذكرى الاجتياح في 6 حزيران تحت عنوان تجديد «الثورة» / لبنان الرسميّ يطوّق مساعي تعديل مهام اليونيفيل بطلب تجديد الوضع القائم /

 

 

 


اللواء: «سجال الصلاحيات» يشلّ القرارات.. و«الثنائي»: يطالب الحكومة تجاهل «قيصر»
إجتماع للفريق المفاوض مع الصندوق في بعبدا اليوم.. وإصرار باسيل على الإمساك بالخليوي يعيق التشغيل

 

 

 


النهار: "الهيمنة" تسعِّر المواجهة بين بعبدا و"بيت الوسط"

 

 

 



الجمهورية: الحكومة والشارع .. على نار

 

 

 


the daily star: Lebanon to extend lockdown for two weeks

 

 

 

 

...l'orient le jour: La MLF craint de perdre des centaines d’élèves et envisage des licenciements, voire plus

 

 

 

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