أسرار الصحف ليوم الخميس 4 حزيران 2020

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نداء الوطن: خفايا

من المتوقع أن يغادر أحد السفراء الغربيين بيروت، بعد نحو ثلاثة أعوام على تعيينه في لبنان، وتردد أن تبديله أبعد من أن يكون تبديلاً روتينياً بل جاء على خلفية تأييده الضمني لجو سياسي لا إجماع حوله.

تستعد مجموعات معارضة من تيارات مختلفة لخوض تجربة وضع رؤية مشتركة قبل النزول من جديد الى الشارع.

يؤكد متابعون أنّ نظرة صندوق النقد الدولي سلبية تجاه الحكومة اللبنانية "بدليل أنه لم يلب طلب دعمها مالياً لمواجهة جائحة كورونا".

البناء: خفايا وكواليس

كواليس



قالت مصادر دبلوماسية في الخليج أن حال من الإرباك يصيب وزارات الخارجية والجهات الأمنية خصوصا في الرياض وأبو ظبي في كيفية التعامل مع ملفات المنطقة خصوصا ليبيا في ضوء تراجع درجة الحضور الأميركي للرد على الأسئلة الواردة إلى واشنطن قياسا بما كان عليه الحال قبل بدء الإحتجاجات



اللواء: أسرار

همس

تختلف التقديرات في ما خص انعكاس قانون قيصر على روسيا: وجهة تتحدث عن تطويب سوريا لها، ووجهة ثانية، تتحدث عن فتح باب التفاوض مع موسكو حول مصير النظام!



غمز

لاحظ وزير محايد أن بعض البنود، يعاد طرحها على جلسات مجلس الوزراء، تجعل غير المعنيين، في وارد عدم المتابعة!



لغز

أبلغ تيّار موالٍ أنه لن يسمح بتمرير ملف جامعي، بحجة «الخلل الكبير» في التوازن.