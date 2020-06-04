هل تنجح خطة «استدراج» الدولارات؟

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بدأت محاولة استعادة الدولارت المسحوبة الى بيوت المواطنين بالامس مع فك الصرافين الشرعين اضرابهم امس، وفي خطوة محفوفة بالمخاطر، وسط رهان على استعادة الثقة المفقودة بالنظام المصرفي والنقدي، ثبت سعر الصرف موقتا لمدة اسبوعين بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3950 كحد ادنى والبيع بسعر 4000 كحد أقصى، على ان يصل السعر المفترض بعد هذه المدة الى 3200، وتبدو هذه المهلة محاولة لاستعادة نحو 4 مليارات دولار لم تخرج خارج البلاد وفق تقديرات المصرف المركزي، حيث يتم اغراء المواطنين بسعر ال4000الاف املا بتهافتهم على الصرف بسعر اعلى قبل هبوط السعر مجددا بعد اسبوعين ما سيساهم في توازن السوق بفعل العرض المفترض، وقد شككت اوساط مالية في نجاح هذه المحاولة لان الغالبية العظمى من اللبنانيين لا تثق بان الانخفاض بالسعر سيحصل ويستمر الى وقت طويل، خصوصا ان تجارب الماضي لم تكن مشجعة... والتقييم الحقيقي سيكون بعد اسبوع من الان.