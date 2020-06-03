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عكر عرضت الاوضاع مع 6 سفراء واستقبلت القائم بأعمال العراق

3
JUNE
2020
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عقدت نائبة رئيس مجلس الووزيرة الدفاع الوطني زينة عكر اليوم، سلسلة لقاءات في مكتبها في وزارة الدفاع استهلتها باستقبال سفير بريطانيا في لبنان كريس رامبلنغ يرافقه مدير الفريق الاستشاري للحد من المخاطر جيل تايلور، نائب الملحق العسكري البريطاني الرائد مايك رانكين، ومسؤولة برنامج الأمن والدفاع في السفارة البريطانية سارة قرنفل.

وتم خلال اللقاء، تقديم عرض تفصيلي للدعم الذي تقدِّمه بريطانيا للبنان ضمن برنامج تدريب وتجهيز أفواج الحدود البرية في الجيش اللبناني.

القائم بأعمال سفارة العراق
ثم التقت عكر القائم بالأعمال في سفارة العراق في لبنان أمين عبد الله النصراوي يرافقه الدكتور أحمد جمال وقد جرى البحث في أزمة فيروس كورونا المستجد وفي الأوضاع على الساحة اللبنانية والتعاون الثنائي بين البلدين.

سفير المكسيك
وناقشت مع سفير المكسيك في لبنان خوسيه مدرازو العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.

سفيرة ايطاليا
كما استقبلت سفيرة إيطاليا في لبنان نيكوليتا بومباردييري يرافقها الملحق العسكري ماسيميليانو سفورزا والملحق التجاري إيمانويل داندراسي حيث تم التأكيد على استمرار الدعم الإيطالي في المجالات التي تشكل أولوية للبنان.

سفير اوكرانيا
والتقت سفير أوكرانيا لدى لبنان إيهور أوستاش يرافقه الملحق العسكري الأوكراني فياشسلاف توبتون وجرى التداول في موضوع إبرام اتفاقية للتعاون العسكري الفني بين أوكرانيا ولبنان.

سفير المجر
والتقت ايضا سفير المجر في لبنان الدكتور جيزا ميهاليي وجرى البحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

سفير ارمينيا
واستقبلت الوزيرة عكر سفير أرمينيا في لبنان فاهاكن أتابيكيان يرافقه الملحق العسكري أليكسان موشيغيان وتم التداول في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. 

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