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بيان للامن العام

3
JUNE
2020
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صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: "إلحاقاً لبيانها السابق المتعلق بمعاودة العمل في الدوائر الإقليمية والمراكز التابعة لها على إستقبال طلبات المعاملات، بإستثناء طلبات سمات الدخول، تعلن المديرية العامة للأمن العام ما يلي:

 
- تستقبَل طلبات الإقامات على مختلف أنواعها المنتهية صلاحيتها إعتباراً من تاريخ 17/10/2019 دون إستيفاء رسوم التأخير عند التقدم بطلبات تجديدها وفقا للأصول المرعية الإجراء حتى تاريخ 30/06/2020 ضمنا وتجدد إعتبارا من تاريخ إنتهاء الإقامة السابقة.
 
 
- يُعفى الرعايا العرب والأجانب حاملي بطاقات الإقامة من الفئات الثانية والثالثة والرابعة المنتهية صلاحيتها والراغبين بتجديدها من الحضور إلى مراكز الأمن العام أو إلى دائرة العلاقات العامة ويكتفى بحضور الكفيل أو من ينوب عنه قانونا وذلك عملا بإجراءات تخفيف الإكتظاظ والحدّ من الإحتكاك المباشر.
 
 
 
تقبل إستثنائيا حتى تاريخ 30/06/2020 ضمنا التنازلات والتعهدات لطلبات نقل الكفالة المنظمة إعتباراً من 17/10/2019 حتى لو إنقضت مهلة الخمسة عشر يوماً على تنظيمها.
 
 
للمزيد من المعلومات يمكن زيارة:
الموقع الرسمي للمديرية العامة للأمن العام: www.general-security.gov.lb Facebook: Lebanese General Security @GSLEBANON
Twitter: الأمن العام اللبناني @DGSG_Security".
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