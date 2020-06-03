وزير الاقتصاد يضع قانون المنافسة أمام الرأي العام ويطلب من المواطنين ارسال اقتراحاتهم

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أعلن وزير الاقتصاد راوول نعمه أنّه وضع قانون المنافسة أمام الرأي العام على الموقع الاكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة

http://shorturl.at/eyCH5 وذلك لأهمية الشراكة مع المواطنين والهيئات المعنية ولضرورة الاستفادة من الخبرات الكبيرة المتوفرة.



وأوضح عبر تويتر أنّ هدف قانون المنافسة هو الحد من الاحتكار والهيمنة ووضع آلية لمنع تشكيل اتفاقيات وممارسات محظورة التي تؤدي إلى أي اخلال بالمنافسة، مما سيسمح بتعزيز المنافسة وبالتالي خفض الاسعار وعدم التلاعب بها.



وطلب نعمه من المواطنين ارسال اقتراحاتهم حول مشروع القانون الى البريد الالكتروني: competitionlaw@economy.gov.lb قبل يوم الجمعة الواقع في 12 حزيران 2020، وذلك تمهيدا الى مراجعته واعداد المسودة النهائية ومن ثم ارساله الى مجلس الوزراء.