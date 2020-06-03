متى سيعاود المطار عمله بشكل طبيعي؟

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استقبل وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، اليوم في مكتبه، وزير الصحة العامة حمد حسن، وبحث وزير الاشغال العامة والنقل مع المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن الإجراءات اللوجستية التي اتخذت لمواكبة إعادة افتتاح المطار لجهة وضع العوازل وتحديد مساحات التباعد وغيرها من التدابير الجديدة التي ستشمل أيضا إجراء فحص الـPCR قبيل توجه أي مسافر إلى بيروت.



وأشار الحسن الى أن “المطار لن يعاود عمله بشكل طبيعي قبل نهاية شهر حزيران الحالي”.



وأعطى نجار التوجيهات بالمتابعة الدائمة، ووضع الخطط والاستراتيجيات في الظروف الحالية التي يواجهها لبنان”.