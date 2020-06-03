المطارنة الموارنة يأسفون للعنف في لاسا

A + A -

أسف المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم الدوري في بكركي الى "عودة الخطاب السياسي للتشنج".

وتبنى الآباء دعوة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على "صيانة لبنان واتخاذ الحوار البناء سبيلاً لإحقاق الحقوق تحت سقف القانون وإيلاء المصلحة العامة على المصلحة الخاصة لأن البلاد بأمس الحاجة إلى خطاب هادئ".

ورحب الآباء بـ " تجدد الدعوة الحكومية لتنفيذ القرار 1701 وبقرار اقفال المعابر غير الشرعية ويثمنون أن يكون هذا الاقفال خاتمة للنزف الاقتصادي الذي زاد الى حد كبير من معاناة الاقتصاد الوطني".

وأسف الآباء لـ "للعنف في منطقة لاسا"، مؤكدين على "موقف المطران أنطون العنداري".

وتوقعوا أن" تسفر الاتصالات عن احترام الحقوق العقارية والمواطنية وعلى اعتماد لغة القانون في البتّ بالتعدي القائم".