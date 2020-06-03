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الجامعة الأنطونية تطور تطبيق Corona Map والعرض التجريبي خلال اسبوع

3
JUNE
2020
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طوّر فريق من مختبر TICKET Lab التابع لكلية الهندسة في الجامعة الأنطونية- UA  تطبيقاً عبر الهاتف الخلوي  Mobile App تحت اسم"Corona Map"  (COMAP)  بالتعاون مع شركة inmind.ai   وBMW GROUP يهدف الى متابعة الحالات الإيجابية وتتبّع لـ Covid-19 والتبليغ المسبق عنه.
 
 هذا المشروع بدأه الباحث في الجامعة ومدير مختبر ابحاث TICKET Lab  الدكتور بشارة البونا مع السيد ماركو بروغلماير 
( Marco Prueglmeier ) من شركة BMW GROUP والدكتور محمد نصار من شركة inmind.ai والجامعة الأميركية في بيروت، واختارته الوكالة الجامعية للفرنكوفونية AUF للتمويل، وهذا التطبيق الذي تبنته شركة BMW GROUP هو إحدى الوسائل الفضلى بحسب البونا لانجاز المهمة الأساسية من تطويره والتي تتمثل بتحذير مستخدمي التطبيق، من موظفين او طلاب او زبائن او اي مواطن، من وجود مصابين، وذلك من خلال معرفة الدائرة المتواجدين فيها، مع ضمان احترام للخصوصية بفضل سلسلة من التدابير التكنولوجية.
 
 وتجدر الاشارة الى ان سيكون لهذا التطبيق، الذي شارك في تطويره عدد من طلاب الجامعة ايضاً، تأثير ايجابي كبير على استئناف الأنشطة والعمليات الأمنية في مواجهة الوباء. والعمل جار اليوم على اعداد النسخة الاولى مع تصور واضح لحماية الخصوصية، وخلال اسبوع سيتم العمل على العرض التجريبي واستراتيجية تسويق هذا التطبيق كمنتج عبر منظمات وهيئات متعددة، وبالتالي ستقوم مجموعةBMW  GROUP  باختبار تطبيق الهاتف الخلوي.
 
اذا الجامعة الانطونية هي واحدة من الجامعات الاربعة التي تم اختيارها في لبنان، لتمويل مبادراتها ضمن الاستدراج الدولي للمشاريع التي اطلقتها الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، ومن خلال خطة عمل خاصة لمواجهة كورونا، لتؤكد الأنطونية بهذه الخطوة، ان وعلى رغم كل ما يمر به لبنان نجحت بفضل اساتذتها وطلابها في مجال الابتكار والعلم والتطلع الى الامام دائما. 
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