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ادكار طرابلسي زائرا شريم: آن الأوان لإعادة البيوت والأملاك المحتلة في المية ومية لأصحابها

3
JUNE
2020
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صرّح النائب ادكار طرابلسي على إثر زيارة قام بها مع جمعية مالكي العقارات والبيوت المحتلّة في المية ومية الى وزيرة المهجرين غادة شريم، أنّه "آن الأوان أن تُعاد العقارات والبيوت المحتلة خارج مخيم المية ومية منذ العام 1986 وما بعد العام 1990 الى أصحابها اللبنانيين".
 
 
 
وكان وفد جمعية المالكين قد عاود نشاطه للمطالبة بحقوقه التي يكفلها الدستور والتي أخفقت الدولة ووزارة المهجرين باستكمال إعادتها لأصحابها في بداية التسعينات حيث تمّ مسحها ومعرفة هويّة قاطنيها من الجيش اللبناني في العام 2019.
 
 
 
وكان النائب ادكار طرابلسي قد استلم جواباً من الرئيس سعد الحريري يؤكد إعادة تلك الأملاك لمالكيها، إلا أن الاستقالة لم تسمح بتحقيق الوعد.
 
 
 
وقد شرح وفد المالكين قضيّتهم للوزيرة شريم، وما حصل تاريخيا من إخلاءات وتعويضات غير مكتملة، وعن رفع دعاوى ربحوها في القضاء، لم تقوَ القوى الأمنية على تنفيذها أمام قوى الأمر الواقع يومها، وأصرّ المالكون على واجب الدولة إعادة عقاراتهم وبيوتهم لهم من أشخاص احتلّوها عن غير وجه حق.
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