بعد عودة الصرافين.. كم بلغ سعر صرف الدولار اليوم؟

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أعلن نقيب الصرافين محمود مراد أن "سيصدر من النقابة سعر صرف يومي والالتزام سيكون حازماً من قبل وزارة الداخلية واليوم سيكون سعر صرف الدولار 3950 ليرة لبنانية شراء و4000 ليرة كحد اقصىى مبيع".

وشدد في حديث اذاعي على أن "كانت لدينا لقاءات عديدة خلال شهر مع رئيس الحكومة واطراف عدة وتم الاتفاق على عدة بنود ومنها تخفيض سعر الصرف لمدة اسبوع".

وأضاف:"لمن يريد شراء الدولار عليه تقديم مستندات توضح سبب شراء الدولار وهذه المستندات ستقدم لمصرف لبنان".

وفي السياق عينه أصدرت نقابة الصرافين في لبنان، في بيان، أنه "التزاماً بتوصيات اجتماع السراي الحكومي في 30-05-2020، نعلن عن تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية لنهار الأربعاء 03-06-2020 حصراً بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3950 كحد ادنى والبيع بسعر 4000 كحد أقصى.