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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 3 حزيران 2020

3
JUNE
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 الأخبار: ترامب يهدد الأميركيين: سأقمعكم بالعسكر!

حكومة دياب تهتزّ: مأزق التداول بقانون قيصر

وزير الاقتصاد يخضع لكارتيل الأفران: تشريع سرقة الرغيف

 

 

 

الديار: السفير الروسي لـ«الديــار» : «القيصر» غير انساني وواشنطن ستخسر مجددا بسوريا
الكهرباء والنقد والاصلاح اولويات صندوق النقد الدولي

 

 

 


نداء الوطن: "خلوة" على هامش اجتماع "اليونيفيل": التعيينات و"العقد الاستثنائي"
عون يُجهض "الآلية": "لزوم ما لا يلزم"!

 

 

 

 

اللواء: خلافات تعصف بالحكومة قبل عاصفة السبت!
«المستقبل» تحذّر من تحويل الرئاسة الثالثة إلى خيال صحراء.. وتكتل باسيل لجولة إشكالات جديدة

 

 

 

 

البناء: الاحتجاجات الأميركيّة تتوسّع في أسبوعها الثاني… وترامب يهدّد بتطبيق «قانون الانتفاضة» / الحكومة تدخل اليوم امتحانَيْ سعر الصرف وأسعار المواد الغذائيّة… وترجئ التعيينات / الجيش يتصدّى لتحرّشات الاحتلال جنوباً… وعون يلتقي السفراء… عشيّة تجديد اليونيفيل

 

 

 



النهار: تنافس محتدم بين الأزمات والاستعدادات لسبت الانتفاضة

 

 

 

 


الجمهورية: الحكومة أمام أول تحد مالي اليوم

 

 

 

 

the daily star: Future warns against infringing on Cabinet’s powers

 

 

 


? l'orient le jour: Quelles sont les chances de survie du gouvernement Diab 

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