عناوين الصحف ليوم الأربعاء 3 حزيران 2020

الأخبار: ترامب يهدد الأميركيين: سأقمعكم بالعسكر!
حكومة دياب تهتزّ: مأزق التداول بقانون قيصر
وزير الاقتصاد يخضع لكارتيل الأفران: تشريع سرقة الرغيف
الديار: السفير الروسي لـ«الديــار» : «القيصر» غير انساني وواشنطن ستخسر مجددا بسوريا
الكهرباء والنقد والاصلاح اولويات صندوق النقد الدولي
نداء الوطن: "خلوة" على هامش اجتماع "اليونيفيل": التعيينات و"العقد الاستثنائي"
عون يُجهض "الآلية": "لزوم ما لا يلزم"!
اللواء: خلافات تعصف بالحكومة قبل عاصفة السبت!
«المستقبل» تحذّر من تحويل الرئاسة الثالثة إلى خيال صحراء.. وتكتل باسيل لجولة إشكالات جديدة
البناء: الاحتجاجات الأميركيّة تتوسّع في أسبوعها الثاني… وترامب يهدّد بتطبيق «قانون الانتفاضة» / الحكومة تدخل اليوم امتحانَيْ سعر الصرف وأسعار المواد الغذائيّة… وترجئ التعيينات / الجيش يتصدّى لتحرّشات الاحتلال جنوباً… وعون يلتقي السفراء… عشيّة تجديد اليونيفيل
النهار: تنافس محتدم بين الأزمات والاستعدادات لسبت الانتفاضة
الجمهورية: الحكومة أمام أول تحد مالي اليوم
the daily star: Future warns against infringing on Cabinet’s powers
? l'orient le jour: Quelles sont les chances de survie du gouvernement Diab