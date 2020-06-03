عناوين الصحف ليوم الأربعاء 3 حزيران 2020

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الأخبار: ترامب يهدد الأميركيين: سأقمعكم بالعسكر!

حكومة دياب تهتزّ: مأزق التداول بقانون قيصر



وزير الاقتصاد يخضع لكارتيل الأفران: تشريع سرقة الرغيف





الديار: السفير الروسي لـ«الديــار» : «القيصر» غير انساني وواشنطن ستخسر مجددا بسوريا

الكهرباء والنقد والاصلاح اولويات صندوق النقد الدولي



نداء الوطن: "خلوة" على هامش اجتماع "اليونيفيل": التعيينات و"العقد الاستثنائي"

عون يُجهض "الآلية": "لزوم ما لا يلزم"!

اللواء: خلافات تعصف بالحكومة قبل عاصفة السبت!

«المستقبل» تحذّر من تحويل الرئاسة الثالثة إلى خيال صحراء.. وتكتل باسيل لجولة إشكالات جديدة

البناء: الاحتجاجات الأميركيّة تتوسّع في أسبوعها الثاني… وترامب يهدّد بتطبيق «قانون الانتفاضة» / الحكومة تدخل اليوم امتحانَيْ سعر الصرف وأسعار المواد الغذائيّة… وترجئ التعيينات / الجيش يتصدّى لتحرّشات الاحتلال جنوباً… وعون يلتقي السفراء… عشيّة تجديد اليونيفيل





النهار: تنافس محتدم بين الأزمات والاستعدادات لسبت الانتفاضة



الجمهورية: الحكومة أمام أول تحد مالي اليوم

the daily star: Future warns against infringing on Cabinet’s powers



? l'orient le jour: Quelles sont les chances de survie du gouvernement Diab