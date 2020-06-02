أبو زيد: العقوبات ستؤثر على لبنان أكثر من تأثيرها على حزب الله

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اعتبر النائب السابق أمل أبو انه يجب علينا أن ننتظر الفترة القادمة حتى نحكم على خبر تبني الحكومة لمشروع قيصر. لكن برأيي الشخصي، سيكون هناك تأثيرات وانعكاسات لقانون قيصر على لبنان يمكن أن نختصرها بعدة نقاط.

وفي حديث لموقع سبوتنيك أكد أن العقوبات ستؤثر على لبنان أكثر من تأثيرها على "حزب الله"، لأن الأخير قد تكيف مع العقوبات، وأي ضغوط أمريكية إضافية يمكن أن تخنق لبنان الذي يعاني اليوم من أزمات مالية واقتصادية صعبة.

وأضاف "الحكومة ستكون أمام وضع متأزم جديد بالنسبة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بشأن المساعدات المطلوبة للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية"