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المشرفية بعد لقاء رؤساء النقابات السياحية: المشكلة الأساسية هي مشكلة نقديّة مصرفيّة

2
JUNE
2020
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التقى وزير السياحة والشؤون الاجتماعية البروفسور رمزي المشرفية رؤساء النقابات السياحية في قاعة ليلىالصلح حمادة في الوزارة، بحضور رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي في لبنان شارل عربيد، المدير العامللوزارة بالإنابة أمين ذبيان، رئيس إتحاد النقابات السياحية ونقابة أصحاب الفنادق بيار الاشقر، ممثل نقابةأصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري عارف سعادة، نقيب أصحاب المؤسسات البحرية جانبيروتي، نقيب أصحاب وكالات السياحة والسفر جان عبّود، نقيب أصحاب المساكن السياحية في بيروت زياداللبان، نقيب أصحاب وكالات تأجير السيارات السياحية الخصوصية محمد دقدوق، نقيبة الأدلاء السياحيينأليسار البعلبكي، نقيب المطاعم في الضاحية وجبل لبنان ابراهيم الزيدي، نقيب الحرفيين محمد المعلّم،نقيب الصاغة لوغوص كورديان.

وبعد الاستماع الى مشاكلهم وطروحاتهم القى الوزير المشرفية كلمة جاء فيها:  

"لقاؤنا اليوم لنتشارك الافكار والبحث في الحلولكنا قد تقدمنا بسلّة من الاقتراحات ‏لتخفيف من وقع الأزمةعلى هذا القطاع رفعت للمعنيين وباركها فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء والمجلس، كماارسلت كمشاريع قوانين ومراسيمولكن المشكلة الاساسية اليوم هي مشكلة نقدية مصرفية، فالقطاع يعانيأصلاً وأضيف اليه وضع الدولار والوضع الصحي".

وأضاف: "الخطط كثيرة وحاضرة ولكن مع عدم وجود سياسة نقدية واضحة وعدم اتخاذ قرارات فعالة من قبلحاكم مصرف لبنان والمصارف حيث تبقى الوعود كلاماً في الهواء، ‏وعدم استقرار سعر صرف الدولار، لننتمكن من تلبية الحاجات ‏ ‏الملحة في هذا القطاع".

وتمنى المشرفيّة عليهم العمل مع الوزارة يداً واحدة للضغط تجاه الوضع النقدي والمصرفي وقال "سنجريلقاء مع المعنيين كرئيس الحكومة ووزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ومدير شركة طيران الشرقالاوسط، ليستمعوا مباشرة منكم عن معاناة القطاع والوعود التي لا تنفذ".

وسلّط الضوء على خفض ميزانية وزارة السياحة لتصبح ٧ مليارات ليرة، ٥،٣ مليارات منها رواتب واجور!

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