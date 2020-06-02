وزير الصحة: تمديد حالة التعبئة العامة أسبوعين جديدين!

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توقع وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن "تمديد حالة التعبئة العامة أسبوعين إضافيين، طالما أن منظمة الصحة العالمية توصي بالإستمرار بتدابير الوقاية، ومتزامنة داخليا مع ضرورة إلتزام المغتربين بالحجر المنزلي الإلزامي".





وأكد في تصريح للوطنية "الاستمرار في الحملات الممنهجة الإستقصائية التي تنفذها وزارة الصحة العامة في كافة أنحاء الوطن، ضمن خطة إحتواء الوباء وعدم تفشيه"، ونوه ب "تدني عدد الإصابات بين المقيمين في الأيام الأخيرة".



وردا على سؤال حول موعد فتح المطار أشار الوزير حسن إلى "مرحلة رابعة قبل فتح الملاحة بشكل واسع والتأكد من الإجراءات العالمية التي ستتخذ بشكل عام، وذلك لإتخاذ التدابير المناسبة لحماية مجتمعنا في ظل تفشي الوباء وعدم السيطرة عليه في أكثر من منطقة في العالم".