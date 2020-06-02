تعميم جديد لنقابة الصرافين... ماذا جاء فيه؟

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صدر عن نقابة الصرافين تعميم إلى شركات ومؤسسات الصرافة عن "آلية عمل الصرافين لناحية سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، بدءا من غد الأربعاء، سعيا إلى تطبيق التعميم الوسيط 553/2020، عطفا على الاجتماع الذي عقد في السرايا الحكومية في 30/5/2020 مع دولة رئيس الحكومة حسان دياب والسادة وزراء المال والداخلية والبلديات والتنمية الإدارية وسعادة حاكم مصرف لبنان ومستشارين، وضم وفدا من مجلس نقابة الصرافين والمستشار المحامي الدكتور بول مرقص، والتزاما منها بالتوصيات التي صدرت عن المجتمعين بعد مناقشات طويلة وصريحة تخللت الاجتماع، وتشجيعا للمضي بإنفاذ هذه التوصيات إن لجهة تنظيم عمل الصرافين النظاميين في الظروف الاستثنائية الراهنة أو لجهة التوصيات التي تعني قمع منتحلي الصفة وردعهم وفق الوعد الذي قطعه وزير الداخلية والبلديات للمجتمعين، واستنادا إلى جلسة مجلس النقابة التي عقدت في 1/6/2020 وفيها أخذ المجلس علما بما تخلله الاجتماع المذكور أعلاه من مناقشات وخلص إلى تبني ما آل إليه، آخذا في الاعتبار الحيثيات والظروف الأخيرة التي مر بها الصرافون".



وأعلنت النقابة "رسميا بقرارها العودة إلى مزاولة العمل وفك الإضراب، بدءا من يوم غد الأربعاء في 3/6/2020، وفقا للآلية الاستثنائية التالية، سعيا إلى تفادي أي تداعيات قانونية:

- إعلان النقابة صباح كل يوم عمل ولمرة واحدة إلى الصرافين عن هامش متحرك لسعر الصرف بين شراء الدولار بحد أدنى وبيعه بحد أقصى والإعلان مجددا عن السعر المعدل يوميا بحسب التطورات، وذلك في إطار السعي الصادق للالتزام بالتعميم الوسيط 553 تاريخ 27/4/2020 الصادر عن سعادة حاكم مصرف لبنان والملزم للصرافين، على نحو سريع وتدريجي ومعقول في الوقت عينه، توخيا لبلوغ سعر بيع الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية حدا أقصى 3200 ل.ل. في غضون الأيام المقبلة.



- التزام شركات ومؤسسات الصرافة التام السعر المعلن، وفقا لمشترياتها ومبيعاتها اليومية.



- ترشيد بيع الدولار، مقابل الليرة وحصره بما يمنع عمليات المضاربة على الليرة اللبنانية.



- إبلاغ المراجع الأمنية المختصة عن أي مخالف للتوصيات الواردة أعلاه عن طريق النقابة على الأرقام التالية: 970729/01- 970736/01 - 647591/03 واتساب.



- الاحتفاظ بالقيود والوثائق العائدة لكل العمليات، وفقا لتعاميم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف".



