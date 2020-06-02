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جمعية الصناعيين: لسلة إجراءات متكاملة تخفف الأعباء وتحفز القطاع الخاص

2
JUNE
2020
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 أشادت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة الدكتور فادي الجميل في بيان، ب"الاتفاق الذي تم التوصل اليه اليوم بين وزير الصناعة عماد حب الله وجمعية المصارف برئاسة سليم صفير للسير بمجموعة إجراءات لدعم القطاع الصناعي". واعتبرت أن "هذه القرارات هي في الاتجاه الصحيح لما مطلوب ان تقوم به الحكومة من إجراءات لتخفيف الأعباء عن القطاع الصناعي في ظل هذه الظروف البالغة الصعوبة التي نمر بها".

وقال الجميل: " كنا ننتظر ان يتم اتخاذ مثل هذه القرارات منذ بداية الازمة لاحتواء تداعياتها الكبيرة والمتشعبة، لكن بكل الأحوال "ان تأتي متأخرا خيرا من الا تأتي نهائيا"، داعيا الى "سلة إجراءات متكاملة لتخفيف الأعباء وتحفيز القطاع الخاص لا سيما القطاع الصناعي".

وشكر الجميل "الوزير حب الله وفريق عمله على الجهود المبذولة من اجل التوصل الى هذه التفاهمات مع المصارف لتخفيف الأعباء عن الصناعيين". كما شكر المصارف على التسهيلات المقدمة"، واعتبر ان "هذه الإجراءات الجديدة تجاه القطاعات الإنتاجية هي مدماك أساسي لمداواة الاقتصاد الوطني والمحافظة على صموده وعلى ارزاق اللبنانيين وعلى ديمومة عمل العمال والموظفين"، لافتا الى ان "الإجراءات التي اطلقت اليوم متبعة في كل دول العالم التي تسعى للمحافظة على اقتصادها واستمراريته". 

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