دبابات ميركافا وانفجارات.. ماذا يجري على الحدود الجنوبية؟!

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افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في مرجعيون ان قوة مشاة تابعة لجيش العدو الاسرائيلي اجتازت السياج التقني عبر البوابة الحديدية عند محلة المحافر - خراج بلدة عديسة، بمؤازرة دبابتي "ميركافا"، فيما قامت قوة مشاة بعملية مسح وتمشيط للمنطقة المذكورة من دون خرق الخط الازرق، وسجل استنفار للجيش اللبناني وتم استقدام عدد من الاليات العسكرية.



بعدها اجتازت دبابتي ال"ميركافا" الى المنطقة المتحفظ عليها لبنانيا باعتبارها محتلة بعد ترجل عناصر المشاة الى داخل الدبابتين. كما استقدم العدو دبابتين اضافيتين تمركزتا خلف السياج التقني مع تواجد فريق من الارتباط التابع لقوات "اليونفيل" من جهة فلسطين المحتلة ، وفريق آخر حضر من جهة لبنان لمتابعة مجريات ما يحدث.



وبعد سماع دوي انفجارات قوية وصل صداها الى البلدات الحدودية تبين ان العدو يقوم بمناورات عسكرية داخل الاراضي المحتلة على طول الخط الحدودي.