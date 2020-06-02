اللجنة المركزية للعسكريين المتقاعدين تستنكر إحراق صورة فخامة الرئيس العماد ميشال عون

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صدر عن اللجنة المركزية للعسكريين المتقاعدين في التيار الوطني الحر البيان الآتي: تستنكر اللجنة إحراق صورة فخامة الرئيس العماد ميشال عون والذي مسّ بكرامة جميع اللبنانيين، كون رئيس الجمهورية هو رمز وحدة الوطن وحامي الدستور، واحراق صورته بشكل متعمد هو اعتداء فاضح ووقح على الموقع الأول في مؤسساتنا الدستورية، لذلك نطالب بإنزال أشد العقوبات بحق من نفذ هذا الجرم المشهود ومن يقف وراءه لمنع تكرار أعمال شائنة ورخيصة كهذا العمل مستقبلاً، خصوصاً وأنه سيؤدي الى ردّات فعل قد تعرّض مسيرة السلم الأهلي للخطر .