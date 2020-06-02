سهلت عبوره الى لبنان بعد تلقيه العلاج في الأراضي المحتلة!

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أعلن الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي في تصريح لـ"الوكالة الوطنية للاعلام"، ان "اليونيفيل وبالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والقوات المسلحة اللبنانية، قامت اليوم بتسهيل عبور رجل يحمل الجنسية السورية إلى لبنان كان يتلقى العلاج في مستشفى في "إسرائيل" بعد اصابته بطلقات نارية أطلقها الجيش الإسرائيلي في محيط منطقة كفرشوبا بتاريخ 17 أيار 2020".



وأوضح تيننتي أن "الرجل عبر معبر رأس الناقورة بنفسه وسيرا على الأقدام في اطار عملية اعادة رتبتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الجانبين"، مشيرا الى أن "اليونيفيل وبالتنسيق مع الأطراف، تحقق في ملابسات حادث إطلاق النار الذي وقع في 17 أيار الماضي".