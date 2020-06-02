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وزارة الطاقة أعلنت إطلاق حوار يتعلق بمشروع سد بسري

2
JUNE
2020
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أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان، أنها تنظم “بالتنسيق مع وزارتي البيئة والاعلام ومجلس الإنماء الإعمار، عددا من الحلقات الحوارية المتعلقة بمشروع سد بسري، بمشاركة استشاريين واختصاصيين محليين وعالميين، وذلك إنفاذا منها لقرار مجلس الوزراء رقم (1) تاريخ 2/4/2020 وخاصة البند (2) منه والقاضي بتفعيل الحوار حول المشروع.

 

وستعقد ثلاث حلقات حوارية مقسمة على الشكل التالي:
1. الحلقة الأولى: الدراسات الجيولوجية والزلزالية والهيدروجيولوجية لمنطقة السد.
2. الحلقة الثانية: دراسات الأثر البيئي والتعويض الإيكولوجي والبدائل المطروحة لمشروع سد بسري.

 

3. الحلقة الثالثة: الأثر الاجتماعي واجراءات الحفاظ على الاثار والارث الثقافي المتصلة بالمشروع ومحيطه.

 

يلي هذه الحلقات التشاورية مؤتمرا صحافيا تعلن فيه نتائج الحوار، والتي على أساسها ستبنى الخطوات اللاحقة.

ودعت الراغبين بالمشاركة في أي من هذه الحلقات، من أصحاب الصفة ومن اختصاصيين وخبراء معنيين ومهتمين بالشأن العام ومسؤولين وجمعيات وفاعليات وسياسيين، تقديم طلب عبر البريد الإلكتروني: bisri.public.dialogue@gmail.com
وذلك قبل تاريخ 10 حزيران 2020 على أن ترفق الطلبات بـ:
– السيرة الذاتية و/أو بطاقة التعريف.
– تحديد أي من الحلقات الحوارية المطلوب المشاركة فيها، والمقترحات التي سوف تطرحها الجهة المشاركة.

تحدد مواعيد ومكان اللقاء بعد تلقي الطلبات كافة وفرزها وجدولة الأسئلة والمقترحات والرد خطيا على أسئلة من تتعذر دعوتهم بسبب تطبيق تدابير التباعد الاجتماعي.

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