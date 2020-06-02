في هذه البلدة .. 6 حالات كورونا مثبتة مخبرياً!

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أكد التقرير 59 الصادر عن اللجنة الصحية في خلية الأزمة الخاصة بفيروس كورونا في بلدية برجا أن عدد الحالات المثبتة مخبرياً هو 6 من المقيمين في برجا، لافتاً الى"ان اللجنة تنتظر نتائج فحصين مخبريين".



وأوضح التقرير أن "عدد الأشخاص المحجورين والمخالطين للحالات المثبتة هو 113، وأن عدد الأشخاص المحجورين القادمين من خارج لبنان 28".



وأكدت اللجنة "أنها تتابع العائدين من خارج لبنان، لناحية التأكد من التزامهم الحجر المنزلي، ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة، مع التمني عليهم التزام الحجر الجاد"، متمنية أن يلتزم أهالي برجا بشكل عام التزام قرار التعبئة العامة لما فيه مصلحة الجميع.