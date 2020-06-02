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النائب إدكار طرابلسي زائرا رئيس الجمهورية: على الدولة أن تساهم بالحفاظ على التعليم الخاص

2
JUNE
2020
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زار النائب الدكتور ادكار طرابلسي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وأطلعه على مواكبته مسار العام الدراسي واهتمامه بأوضاع الاهالي وحقوق الاساتذة والحفاظ على المدارس الخاصة والرسمية لمواجهة العام الدراسي المقبل.
 
واقترح النائب طرابلسي ان تساهم الدولة بالحفاظ على قطاع التعليم الخاص، كما فعلت مع القطاع الصحي، عبر دفع المنح العائدة لوزاراتها وتخصيص مبلغ مليوني ليرة لبنانية عن كل طالب في القطاع الخاص عبر البطاقة التربوية التي اقترحها مع زميله اسعد درغام.
 
ووضع طرابلسي الرئيس عون في أجواء مسار اقتراحه لتعديل قانون التعليم العالي # 285 / 2014 ليُسمح بالتعليم عن بُعد حسب اعلى المعايير العالمية، ما ينقل لبنان لركب موكب التقدم الرقمي الأكاديمي الذي فاته منذ أكثر من عقدين.
 
وطلب النائب طرابلسي من رئيس الجمهورية ان يكون للنهوض بقطاعي التربية والتعليم المهني والتقني والزراعي المكان الابرز في خطة التعافي الاقتصادي، واستعرض مع الرئيس عون أيضا سير اقتراحه لقانون ادخال مواد من التعليم المهني في المسار الأكاديمي ليصير التوجه العام هو لدخول المدارس المهنية التي وحدها تؤهل طلابنا دخول اسواق العمل وتحسين احوالهم الاقتصادية والاجتماعية.
 
كما تناول اللقاء الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وملف المهجرين وحقوق اهالي قريتي حيلان والمية ومية.
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