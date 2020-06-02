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كمينٌ مُحكم لـ"المعلومات" في صور

2
JUNE
2020
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أعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بيان لها أنه "حصلت في الآونة الأخيرة، في مدينة صور وجوارها، عدّة عمليات سرقة من داخل سيارات، وذلك بعد كسر زجاجها، من قِبل شخص مجهول الهوية".
 
وأشار إلى أنّه "نتيجةً للمتابعة والإجراءات الاستعلامية التي قامت بها دوريات شعبة المعلومات، في المناطق التي حصلت فيها تلك العمليات، تمكنت من تحديد هوية الفاعل ويدعى: "ع. م." (مواليد عام 1963، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق، ومطلوب للقضاء بجرائم سرقة، ونشل، وتزوير، وترويج عملة مزيّفة، ونقل سلاح حربي".
 
ووفق البيان، "بتاريخ 26/5/2020، ومن خلال عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذت قوّة من الشعبة كميناً محكماً في محلّة جلّ البحر -صور، نتج عنه توقيف المشتبه به، على متن دراجة آلية (جرى ضبطها)، بتفتيشه، ضُبط بحوزته مبلغ /2.300.000/ ل.ل".
 
ولفت البيان إلى أنّه "بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذه العديد من عمليات السرقة من داخل السيارات في المحلة المذكورة، وذلك على متن الدراجة الآلية التي ضُبطت بحوزته، وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء".
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