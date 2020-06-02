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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 2 حزيران 2020

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الأخبار: «قانون قيصر»: الجوع للسوريين

نقص المازوت يهدد بانقطاع الخلوي

 

 


الديار: تحديات «صعبة» داخليا... تقارير امنية تحذر من «ثورة جياع» وعون «للتشدد»
اختبار اميركي لـ«باسيل» عبر قانون «قيصر» السوري : التنازلات غير كافية؟
تحذير من الرهان على الدعم الفرنسي اقتصاديا... ودولار الصرافين بـ4000 غدا

 

 

 

 

نداء الوطن: "تقصي الحقائق" المالية... معالجة "ندريجية" للخسائر
الحكومة... تعديل أم تبديل؟

 

 

 


البناء: البيت الأبيض لتشديد القبضة الأمنيّة بوجه حركة الاحتجاج… ومزيد من العنف في الشوارع / ارتباك حكومي تحت وطأة العقوبات الجديدة على سورية… وخسائر لبنان 10 مليارات $ / البرود السياسيّ الرئاسيّ يطال مكوّنات الحكومة والنتيجة مزيد من تأجيل الملفات /

 

 

 

 


النهار: هل تقفل "أوجيرو" وتتعطل الاتصالات ؟

 

 

 

 

الجمهورية: دياب: الوضع ليس ميؤوساً منه

 

 

 

 

اللواء: 3 قوانين دولية تهدّد بتفجير الوضع.. والمعالجات رفع عتب!
إجتماع حاسم غداً مع صندوق النقد.. ومعمل سلعاتا أولاً أو لا كهرباء!

 

 

 


the daily star: Trump vows to send troops if needed to quell violence

 

 

 

 

l'orient le jour: Jusqu’à présent, la manifestation de samedi reste entourée de flou

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