عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 2 حزيران 2020

A + A -

الأخبار: «قانون قيصر»: الجوع للسوريين



نقص المازوت يهدد بانقطاع الخلوي







الديار: تحديات «صعبة» داخليا... تقارير امنية تحذر من «ثورة جياع» وعون «للتشدد»

اختبار اميركي لـ«باسيل» عبر قانون «قيصر» السوري : التنازلات غير كافية؟

تحذير من الرهان على الدعم الفرنسي اقتصاديا... ودولار الصرافين بـ4000 غدا

نداء الوطن: "تقصي الحقائق" المالية... معالجة "ندريجية" للخسائر

الحكومة... تعديل أم تبديل؟



البناء: البيت الأبيض لتشديد القبضة الأمنيّة بوجه حركة الاحتجاج… ومزيد من العنف في الشوارع / ارتباك حكومي تحت وطأة العقوبات الجديدة على سورية… وخسائر لبنان 10 مليارات $ / البرود السياسيّ الرئاسيّ يطال مكوّنات الحكومة والنتيجة مزيد من تأجيل الملفات /



النهار: هل تقفل "أوجيرو" وتتعطل الاتصالات ؟

الجمهورية: دياب: الوضع ليس ميؤوساً منه

اللواء: 3 قوانين دولية تهدّد بتفجير الوضع.. والمعالجات رفع عتب!

إجتماع حاسم غداً مع صندوق النقد.. ومعمل سلعاتا أولاً أو لا كهرباء!



the daily star: Trump vows to send troops if needed to quell violence

l'orient le jour: Jusqu’à présent, la manifestation de samedi reste entourée de flou