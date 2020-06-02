أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 2 حزيران 2020

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

اعتبرت مصادر سياسية مخضرمة أن الطريقة التي تم فيها تداول قانون قيصر الخاص بالعقوبات الأميركيّة على سورية في اجتماع للحكومة اللبنانية ينمّ عن عدم خبرة في أصول العمل الحكوميّ ومفهوم السيادة عند الدول حيث تقتضي الأصول في حال نية دراسة القانون وتأثيره على لبنان أن تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع رئيسي الجمهورية والحكومة توزيع ملخّص للقانون مرفقة بمقدّمة تعبر عن موقف مقترح للحكومة وتستعرض بعض المحاذير التي تجب مناقشتها. فالحكومة ليست صفاً دراسياً والسيادة تبدأ من الشكليّات.

كواليس

قال مصدر في محور المقاومة على اطلاع بالتطورات في المنطقة إن المرحلة المقبلة سيبقى عنوانها التراجع الأميركي رغم كل الحقن المعنوية التي تحاول قوانين العقوبات ضخها لأن توازناً دولياً جديداً نشأ ولم يعد ممكناً إسقاط مفاعيله وعنوانه أن الحضور الأميركي لم يعد قادراً على ملء الفراغات الكثيرة التي تعبر عنها الأزمات المفتوحة، والعالم لا يستطيع العيش معها وإن إيران قادرة على التعايش أكثر من سواها وملء الكثير من الفراغات.



اللواء: أسرار

همس

نُقل عن موظف بارز في صندوق النقد الدولي أن الخطة التي وضعتها جمعية تقنية، أكثر قابلية للتعامل معها من قبل الصندوق.



غمز

يلاحظ وزراء محايدون أن المرجعيات إياها، ما تزال هي التي تبت في القضايا الرئيسية مع الجهات والمؤسسات المعنية، داخلياً وخارجياً!



لغز

سعت شخصية حقوقية لممارسة ضغوطات معنوية على لبنان، مستفيدة من فرصة الأزمة النقدية الخانقة في البلد.

نداء الوطن: خفايا



مرجعية مسيحية أكدت أمام زوارها أن علاقتها بحزب بارز ستبقى في دائرة البرودة «طالما هذا الحزب ما زال يبدّي مصالح خارجية على مصالح اللبنانيين ويغطي إشكالات متنقلة في الداخل».

وزير سيادي أبدى استغرابه لمواقف شعبوية من قانون «قيصر»، تصدر عن حزب يُعرف بهدوئه على طاولة مجلس الوزراء، ما يبشّر بصدامات مقبلة بين الوزراء.

مدعٍ عام جزم في مجلس خاص أنه يفضّل الاستقالة من منصبه إذا طلُب منه اتخاذ إجراء بحق نائب على خلفية سجاله مع إحدى القضاة.