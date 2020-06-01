بلدية برجا: الحالات المثبتة مخبريا 6 بعد تسجيل 3 اصابات جديدة

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أكد التقرير58 الصادرعن اللجنة الصحية في خلية الأزمة في بلدية برجا، والذي يغطي الإصابات بفايروس كورونا "ان عدد الحالات المثبتة مخبريا 6 حالات، من المقيمين في برجا"، وأشار التقرير الى ان الحالات 3 الجديدة المثبتة مخريا هم من المقيمين في برجا ( من عائلة الحالات المثبتة سابقا).

ولفت التقرير الى"ان اللجنة تنتظر نتائج 3 فحوصات مخبرية، وانه تم حصر الأشخاص المخالطين بشكل مباشر وغير مباشر للحالات المثبتتة، ويجري التواصل معهم من أجل الإلتزام بالحجر المنزلي لمدة أربعة عشر يوما"، موضحا "ان عدد الأشخاص المحجورين القادمين من خارج لبنان 26، وان عدد الأشخاص المحجورين والمخالطين للحالات المثبتة 91".

وأكدت اللجنة "انها تتابع العائدين من خارج لبنان، لناحية التأكد من إلتزامهم بالحجر المنزلي، ومتابعة اوضاعهم الصحية بدقة، مع التمني عليهم الإلتزام الجاد بالحجر".

وتمنت اللجنة من"أهالي برجا بشكل عام الإلتزام بقرار التعبئة العامة لما فيه مصلحة الجميع".