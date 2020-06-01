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بعد تداول فيديو موكب مسلح لحزب الله يجتاز حاجزا للجيش... توضيح من سعد حماده

1
JUNE
2020
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بعد تداول فيديو موكب منسوب لحزب الله في منطقة الهرمل يظهر فيه وهو يجتاز حاجزا للجيش اللبناني في جسر العاصي وكانت بحوزته مجموعة من الاسلحة الفردية في مقدمة السيارة، أوضح الشيخ سعد حمادة ان هذا الموكب يعود اليه شارحا ملابسات الموضوع "نظرا لانتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خبيث".

وقال: هذه العراضة لا تمثل قيمنا ولا مبادئنا و لا الجهة التي نسبت اليها خصوصا امام حاجز للجيش حامي الوطن.

واكد ان من "صوّر وسرب الفيديو ليس تابعا لعناصر الموكب الاصليين وهي المرة الاولى التي يواكبون فيها بعد طلبهم من مسؤول الحماية رغبتهم بالمواكبة لحضور مصالحة عشائرية."

وأشار الى أنه "تم التحقيق بملابسات هذا العمل وخلفياته ومعاقبة مسؤول المواكبة". وإعتذر من الجيش مؤكدا الحرص "على عدم تكرار ما حصل منادين بدولة القانون والمساوات بين جميع ابناء هذا الوطن وبضبط السلاح المتفلت ونحن تحت سقف العلم اللبناني والجيش الوطني."

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