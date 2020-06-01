كركي أكد حفظ مهل تقديم المعاملات: يوم عمل عادي في صندوق الضمان والتزام التدابير الوقائية

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أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي ان "اليوم كان يوم عمل عاديا في الصندوق في مكاتبه كافة".

وأشار كركي في حديث الى مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" عادل حاموش، الى ان "الصندوق لم يتوقف طيلة فترة التعبئة العامة في اطار مكافحة انتشار وباء الكورونا، عن استقبال معاملات الامراض المستعصية والسرطانية وبراءة الذمة".

وشدد على "تطبيق الاجراءات الوقائية في المكاتب الـ 38 للضمان والتزام المستخدمين والعاملين البالغ عددهم زهاء 1100 بالتدابير"، لافتا الى "اعتماد ماكينات التعقيم لخدمة المراجعين"، وقال: "رغم ما شهده هذا اليوم من إقبال كثيف في تقديم المعاملات، الا أن الاجراءات الوقائية كانت متخذة، ونطلب من المضمونين الذين يريدون الحضور الى مراكز الصندوق اتباع الارشادات الوقائية والالتزام بوضع الكمامات".

وشكر كركي "البلديات رؤساء وأعضاء مجالس وعناصر شرطة، على مؤازرتها طيلة فترة التعبئة العامة مراكز الضمان في حفظ النظام".

وأعلن ان هناك "عددا كبيرا من معاملات تعويضات نهاية الخدمة قد أنجز وباشر الصندوق بتبليغ المستفيدين منها".

وختم قائلا: "نطمئن كل المضمونين الذين انقضت مهلة تقديم معاملاتهم الى أن حقهم محفوظ، وننتظر صدور تعميم في هذا الشأن من سلطة الوصاية على الصندوق".