بعد امتعاض مجلس القضاء الاعلى... بيان لوزيرة العدل يوضح الاخبار المتداولة!

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صدر عن المكتب الإعلامي لوزيرة العدل ماري كلود نجم البيان الآتي:

توضيحاً للأخبار التي تم تداولها في وسائل الإعلام حول مشروع مرسوم التشكيلات القضائية، يوضح المكتب الإعلامي لوزيرة العدل ما يأتي:

- بتاريخ 18/5/2020 أرسل مجلس القضاء الأعلى الى وزارة العدل "اقتراحاً إلحاقياً" لمشروع التشكيلات القضائية الذي كان قد أعده في شهر آذار الماضي، مما يستتبع حتماً وجوب استرداد مشروع مرسوم التشكيلات القضائية المنظم من وزارة العدل، والمحال من رئاسة مجلس الوزراء الى رئاسة الجمهورية.

- بناء على ذلك، وجهت وزارة العدل الى رئاسة مجلس الوزراء كتاباً تطلب بموجبه استعادة مشروع المرسوم ليصار الى تنظيم مشروع جديد يتضمن التعديل الذي أجراه مجلس القضاء الأعلى.

هذا ما اقتضى توضيحه.