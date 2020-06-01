قوى الامن تحذّر من رابط للوصول إلى البيانات الشخصية

يجري التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخبر عارٍ من الصّحة، مفاده بأنه قد تمّ صرف مبلغ /400،000/ ل.ل. لكل مواطن لبناني. وهذا الخبر مرفق برابط (LINK) للدخول إليه وتعبئة المعلومات الشخصية.

يجري التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخبر عارٍ من الصّحة، مفاده بأنه قد تمّ صرف مبلغ /400،000/ ل.ل. لكل مواطن لبناني. وهذا الخبر مرفق برابط (LINK) للدخول إليه وتعبئة المعلومات الشخصية.