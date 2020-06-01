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وزير الصحة ترأس اجتماعا لفريق عمل الوزارة لمواكبة تخفيف إجراءات التعبئة العامة

1
JUNE
2020
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ترأس وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن في قاعة الاجتماعات في الوزارة إجتماعا لفريق عمل الوزارة، هدف لرفع حال الإستنفار في مواكبة الإجراءات المتخذة لتخفيف التعبئة العامة وفتح المزيد من القطاعات والمراكز التجارية. وتم التشديد على ضرورة التزام المواطنين بإرشادات الوقاية والتعقيم والتباعد الإجتماعي وعدم التمادي في التساهل أوالإستخفاف بهذه الإرشادات حرصا على عدم الوقوع في المحظور.

وتقرر في الإجتماع الاستمرار في حملات المسح الميداني للمناطق اللبنانية من خلال إجراء فحوصات PCR موجهة للمخالطين للمصابين وللمعرضين للاصابة بالفيروس، ما يتيح لوزارة الصحة المحافظة على صورة علمية وواضحة للواقع الوبائي والسرعة في السيطرة عليه في حال أظهرت النتائج الحاجة لذلك.

كما تركز الإجتماع على التحضير لمرحلة فتح المطار وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها مع عودة حركة الملاحة الجوية، وسط تأكيد الوزير حسن أنه سيطلب من وزير الداخلية والبلديات تجهيز مركز حجر صحي في كل محافظة استعدادا لأي تطورات طبية في المرحلة القريبة المقبلة أو عندما يحل موسم الإصابة بأمراض تنفسية في الخريف المقبل.

وتناول المجتمعون مسألة فتح الحضانات وسط تكرار المناشدات لذلك. وتمت الموافقة على فتح الحضانات اعتبارا من الثامن من حزيران الجاري إنما بنسبة 25% من قدرة الحضانات على الإستيعاب، بحيث يتم التخفيف من مخاطر نقل بالعدوى.

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