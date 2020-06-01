قوة من المجموعة الخاصة أوقفت مطلوباً على أوتوستراد المتن السريع

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

بتاريخ 31/5/2020 وعلى أوتوستراد المتن السريع، ونتيجة لعمليات الرصد والتعقب، تمكنت قوة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية من توقيف على متن سيارة نوع "كيا سيراتو"، المدعو:

- ع. ي. (مواليد عام 1997، سوري)

رغم محاولته الفرار صادما آلية عسكرية.

بتفتيش السيارة، ضبطت:

- /188/ علبة بلاستيكية تحتوي مادة باز الكوكايين.

- /144/ ظرفا بداخلها مادة الكوكايين.

- مسدسا حربيا بداخله ممشط و/6/ طلقات صالحة للاستعمال.

- هاتفا خلويا عدد/4/.

- ومبلغا ماليا.

كما أوقفت المدعو:

- ع. ح. (مواليد عام 1997، لبناني)

وضبطت بحوزته /404/ $، و/1,691,000/ ل.ل. وهاتفا خلويا.

اودعا مع المضبوطات المرجع المعني لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناء على إشارة القضاء المختص".