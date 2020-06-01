قوة من المجموعة الخاصة أوقفت مطلوباً على أوتوستراد المتن السريع

A+
A-
صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة
البلاغ التالي:
بتاريخ 31/5/2020 وعلى أوتوستراد المتن السريع، ونتيجة لعمليات الرصد والتعقب، تمكنت قوة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية من توقيف على متن سيارة نوع "كيا سيراتو"، المدعو:
- ع. ي. (مواليد عام 1997، سوري)
رغم محاولته الفرار صادما آلية عسكرية.
بتفتيش السيارة، ضبطت:
- /188/ علبة بلاستيكية تحتوي مادة باز الكوكايين.
- /144/ ظرفا بداخلها مادة الكوكايين.
- مسدسا حربيا بداخله ممشط و/6/ طلقات صالحة للاستعمال.
- هاتفا خلويا عدد/4/.
- ومبلغا ماليا.
كما أوقفت المدعو:
- ع. ح. (مواليد عام 1997، لبناني)
وضبطت بحوزته /404/ $، و/1,691,000/ ل.ل. وهاتفا خلويا.
اودعا مع المضبوطات المرجع المعني لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناء على إشارة القضاء المختص".