ماذا قال وزير الصحّة عن الكورونا؟!

A + A -

زار وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن مشروع القرية الزراعية، الذي نفذته الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب في سهل بعلبك، وجال على اقسامها ومشاتلها التي تعتمد الزراعة العضوية.



نوه الوزير حسن بمشروع القرية الزراعية والخدمات التي يقدمها مؤكدا "التعاون مع الجميع لما فيه مصلحة هذه المنطقة ومصلحة لبنان، والمطلوب تضافر الجهود، لا سيما في المرحلة القادمة، من أجل مواجهة جائحة الكورونا، حتى يبقى لبنان في المنطقة الآمنة، خصوصا وأننا في مرحلة المناعة المجتمعية التدريجية، ونحن نسير على الطريق الصحيح".



بدوره شرح مؤسس الجمعية الدكتور رامي اللقيس الخدمات التي تقدمها القرية الزراعية، خصوصا في مجال مساعدة المزارعين، ودعم الانتاج المحلي.



وقال: "من الخدمات الصحية التي قدمتها ولا تزال الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب لمواجه أزمة فايروس كورونا، دعم المؤسسات الصحية العاملة في مواجهة كوفيد- 19بالتجهيزات الواقية التي أعدها شباب وشابات في مشغل الخياطة التابع للجمعية، ومن هذه المؤسسات مستشفى بعلبك الحكومي، مستشفى الهراوي الحكومي، مركز الحجر الصحي في بدنايل ومركز الحجر الصحي في حوش الرافقة، بالإضافة الى حملة تعقيم واسعة شملت أكثر من 40 قرية وبلدة في محافظة بعلبك الهرمل، وتوزيع كمامات للعديد من البلديات والمؤسسات العامة، ونشر التوعية حول الوباء وكيفية الوقاية منه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بمبادرات شبابية، بالاضافة إلى الورش الإرشادية حول الفايروس وكيفية الوقاية منه التي نفذها فريق متخصص من الجمعية في قرى وبلدات المنطقة".