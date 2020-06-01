أثناء تفتيش الزائرين الوافدين إلى مبنى سجن زحلة .. هذا ما حصل!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"بتاريخ 28/5/2020، وفي أثناء تفتيش الزائرين الوافدين إلى مبنى سجن زحلة، ضبط أحد عناصر السجن مع المدعو ع. ع. (مواليد عام 1996، لبناني) كمية من المخدرات عبارة عن /870/غ. من حشيشة الكيف على شكل صفائح، و/3/ مظاريف بداخلها /80/ حبة مخدّرة من أنواع مختلفة و /201/ مظروفاً صغيراً تحتوي على مادة مخدّرة، كان يريد إدخالها إلى شقيقه الموقوف بجرم مخدرات: أ. ع. (مواليد عام 1990)، وذلك من خلال إخفائها داخل صندوق من الكرتون بعد أن استحدث بداخله مكاناً لها.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".