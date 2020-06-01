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ردًّا على الافتراءات.. هذا ما اوضحته ندى البستاني

1
JUNE
2020
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اوضحت الوزيرة السابقة ندى البستاني ردًّا على الافتراءات، انه “اولاً، لم أذكر أبداً أن السعر الذي أوردته مؤسسة كهرباء لبنان عام 2017 للأراضي بمنطقة حنوش هو خطأ مطبعي إنما المؤسسة نفسها أصدرت بيان توضيحي عام 2019 قالت فيه أن موضوع تخمين الأراضي ليس من إختصاصها انما من إختصاص لجان التخمين القضائية”.


واضافت البستاني “ثانيًا، خلال استلامي لوزارة الطاقة كلّفت عدة خبراء عقاريين محلّفين باجراء تخمين لأسعار العقارات في منطقتي حنوش وسلعاتا وتبيّن ان الأسعار بعيدة كل البعد عن رقم الـ 207 مليون المتداول”، وتابعت “ثالثاً، بما أنه قد تمّ التداول بمبلغ 207 مليون دولار للاستملاكات في حنوش وهو مبلغ خيالي، كان من البديهي أن أبادر الى التفتيش عن مواقع أخرى ادنى سعراً لوجودها في منطقة صناعية بهدف توفير مبالغ كبيرة على الخزينة”.

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