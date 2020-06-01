"كتل هوائية مصدرها شمال شرق أوروبا" تقترب.. فاستعدوا لطقس لبنان!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة تصل سرعتها احيانا الى 70كم/س ويرتفع معها موج البحر، كما تنخفض الحرارة تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر بحيث يتحول الطقس مساء الى غائم مع ضباب على المرتفعات، ويحتمل تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة على الجبال. وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة: طقس ربيعي معتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتقلب محليا اعتبارا من بعد ظهر يوم الثلاثاء نتيجة اقتراب كتل هوائية باردة نسبيا مصدرها شمال شرق اوروبا، تؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وبعض الامطار المحلية الخفيفة.

ملاحظة : معدل شهر حزيران على الساحل بين 22 و30 درجة مئوية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة تصل سرعتها احيانا الى 70كم/س ويرتفع معها موج البحر، كما تنخفض الحرارة تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر بحيث يتحول الطقس مساء الى غائم مع ضباب على المرتفعات، ويحتمل تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة على الجبال.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ويستمر تكون الضباب على المرتفعات واحتمال تساقط امطار محلية خفيفة في الفترة الصباحية.

-الحرارة على الساحل من 20 الى 30 درجة، فوق الجبال من 14 الى 28 درجة، في الداخل من 14 الى 33 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية الى شمالية - شرقية، سرعتها من 10 الى 30كم/س.

- الانقشاع: جيد اجمالا يسوء على المرتفعات مساء بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 75 %.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.

- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 5,28

- ساعة غروب الشمس: 19,43