عناوين الصحف ليوم الأثنين 1 حزيران 2020

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الأخبار: مفاجأة عكر: الحكومة تتبنى قانون «قيصر»؟



الديار: ثـورة الجوع قد تندلع خلال أيام انطلاقاً من المناطق الفقيرة حول المـدن

السفيرة الاميركية : العقوبات تستهدف حزب الله وقد تشمل من يدعمه... وتشيد بسلامه

فرنسا تدعم لبـنان مع صندوق النقد الدولـي... ومؤتمر سيدر مستمرّ

نداء الوطن: الثورة تتجدّد والعين على 6/6.. وعقوبات حزيران تؤرق حلفاء "حزب الله" والأسد

8 آذار... "الإخوة الأعداء"!





النهار: الانتفاضة 2 تنطلق... مُتعثّرة



البناء: واشنطن المنشغلة بشارعها المتفجّر لا تنسى موعد تطبيق عقوبات جديدة على سورية اليوم / مراوحة سياسيّة واقتصاديّة… وتجاذبات في التعيينات… وحول الآليّة الجديدة / مجموعات الحراك تحاول تعويض ضعفها الشعبيّ بتكثيف التحرّك وتصعيد الشعارات /

الجمهورية: الليرة تختبر "المصرف" والصرافين

اللواء: «حراك الثورة» يسقط المهادنة من بعبدا إلى ساحة النجمة

تسريبات مغلوطة عن المفاوضات مع الصندوق.. والتشكيلات القضائية في عالم النسيان

l'orient le jour: Difficultés sur les transferts aux étudiants : les banques s’expliquent