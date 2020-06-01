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عناوين الصحف ليوم الأثنين 1 حزيران 2020

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 الأخبار: مفاجأة عكر: الحكومة تتبنى قانون «قيصر»؟

 

 

 


الديار: ثـورة الجوع قد تندلع خلال أيام انطلاقاً من المناطق الفقيرة حول المـدن
السفيرة الاميركية : العقوبات تستهدف حزب الله وقد تشمل من يدعمه... وتشيد بسلامه
فرنسا تدعم لبـنان مع صندوق النقد الدولـي... ومؤتمر سيدر مستمرّ

 

 

 

 

نداء الوطن: الثورة تتجدّد والعين على 6/6.. وعقوبات حزيران تؤرق حلفاء "حزب الله" والأسد
8 آذار... "الإخوة الأعداء"!

 

 

 



النهار: الانتفاضة 2 تنطلق... مُتعثّرة

 

 

 

 


البناء: واشنطن المنشغلة بشارعها المتفجّر لا تنسى موعد تطبيق عقوبات جديدة على سورية اليوم / مراوحة سياسيّة واقتصاديّة… وتجاذبات في التعيينات… وحول الآليّة الجديدة / مجموعات الحراك تحاول تعويض ضعفها الشعبيّ بتكثيف التحرّك وتصعيد الشعارات /

 

 

 

 

الجمهورية: الليرة تختبر "المصرف" والصرافين

 

 

 

 

اللواء: «حراك الثورة» يسقط المهادنة من بعبدا إلى ساحة النجمة
تسريبات مغلوطة عن المفاوضات مع الصندوق.. والتشكيلات القضائية في عالم النسيان

 

 

 

 

l'orient le jour: Difficultés sur les transferts aux étudiants : les banques s’expliquent

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