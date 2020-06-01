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أسرار الصحف ليوم الأثنين 1 حزيران 2020

1
JUNE
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نداء الوطن: خفايا


يتردد أنّ مجلسي الإدارة الموقتين لقطاع الخلوي سيولدان خلال الساعات المقبلة ويتألف كل منهما من ثلاثة أعضاء سيصار إلى اعتماد توزيع طائفي ومذهبي في اختيارهم.

 

وزير سابق وناشط في شؤون الثورة حالياً يتفاخر بقيادته سيارة متواضعة بينما لا تزال في عهدته سيارة تابعة للدولة مع مُرافق خاص منذ أن كان وزيراً.

 

تبيّن أنّ الآلية التي أقرّت في التعيينات الإدارية لا تسري على تعيين مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان لكونه ليس مؤسسة عامة.

 

 

 


البناء: خفايا وكواليس

 

خفايا

توقعت مصادر مالية أن يتم تأمين تمويل الاستيراد الصناعي والاستهلاكي من مصادر غير الطلب على الدولار في السوق، وذلك عبر منصّات يديرها مصرف لبنان، وذلك خلال شهر حزيران ليثبت سعر الصرف في السوق على الـ 3200 ليرة مطلع شهر تموز. وتوقّعت المصادر أن يقدم الناس الذين يحفظون دولاراتهم في بيوتهم إلى بيعها على سعر أعلى خلال شهر حزيران.

 

 

كواليس

تحدّثت مصادر صحافيّة عربيّة في واشنطن عن تنسيق بين المؤتمر الوطني الذي كان يقود حركة الاحتجاج ضد التمييز العنصري والجماعات التي تمثل المسلمين الأميركيين وهيئات نسائية وقيادات لاتينية مع قيادة حملة بيرني ساندرز لتشكيل نوع من القيادة للحركة الاحتجاجية التي تشهدها العديد من الولايات والمدن الأميركية لرسم سقف سياسي لها

 

 

 


اللواء: أسرار

 

همس
انتقد نائب بارز في تيار سياسي تطوّر العلاقة بين مرجع حكومي ومسؤول كبير غير مدني، في غمرة الحديث عن تحالفات مستجدة حول الاستحقاق الرئاسي المقبل!


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جمع نائب كسرواني معارض ملفاً متكاملاً عن مشروع محطة سلعاتا والأطراف السياسية والحزبية المستفيدة منه، مع تبيان حصة كل طرف!


لغز
يدور نزاع صامت بين وزير ومدير عام وزارته يتحمّل العديد من الموظفين أعباء تداعياته الإدارية والمالية، وعدم قبض رواتبهم منذ عدة أشهر!

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