عقوبات حزيران تؤرق حلفاء "الحزب" والأسد

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نداء الوطن: بالأمس جاء توعّد السفيرة الأميركية دوروثي شيا عبر قناة "أو تي في" بسلة عقوبات جديدة مرتقبة لتؤرق حلفاء "حزب الله" والنظام السوري في لبنان، سيما وأنها كشفت عن حزمة جديدة سيعلن عنها اليوم وتطال أطرافاً في لبنان متورطين بقتل المدنيين في سوريا، مشيرةً إلى أنّ العقوبات الاقتصادية الآتية لن تستهدف لبنان بل "حزب الله ومن يدعمه ويساعده"، وسط تشديدها في الوقت عينه على أنّ سلاح الحزب كان من بين الأسباب الرئيسية التي حالت "دون اتخاذ إجراءات إصلاحية" في الدولة اللبنانية فضلاً عن كونه "أضر بسمعة البلد وبمصداقيته" أمام المجتمع الدولي والمستثمرين الأجانب.