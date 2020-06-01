living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

«كل محجوب مرغوب».. الطريق إلى الدولار غير سالكة

1
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

جويل رياشي-


لا تبدو الطريق الى الحصول على العملات الأجنبية في لبنان، وخصوصا «الأصعب منها» اي الدولار الأميركي، سالكة.

 

العملة الخضراء وغيرها الزرقاء او البرتقالية اي «اليورو» متاح الوصول اليهما عبر طرق فرعية، اي غير تلك الرسمية، والمقصود بها المصارف ومحلات الصيرفة.

 

في التفاصيل، انه منذ تداعيات احتجاجات 17 أكتوبر 2019 غير المسبوقة في تاريخ البلاد، فرضت المصارف قيودا على السحوبات بالعملات الأجنبية، وصولا الى قطعها تماما أمام المودعين، وتمكينهم فقط من الحصول على ما بات يعرف بـ «الأموال الطازجة» التي يتلقونها من الخارج.

 

وهذا الأمر غير متوافر في جميع المصارف، ومتاح بقلة قليلة لدى مصارف لا يتخطى عددها الثلاثة (قد يرتفع العدد الى خمسة في الأيام القليلة المقبلة) لجهة الالتزام بالتسديد عبر أجهزة الصراف الآلي للمودعين، ابرزها بنك بيبلوس، الذي يتيح للمودع لديه الحصول على «الأموال الطازجة» بنسبة كاملة من أجهزة الصراف الآلي العادية، بسقف يصل الى 20 الف دولار شهريا، موزعة بدفعات تصل قيمتها الى الفي دولار يوميا وخمسة آلاف أسبوعيا.

 

خارج الأموال الطازجة المصرفية، باتت الطريق مسدودة أمام الراغبين الحصول على عملات أجنبية حتى من الصرافين، الذين يتذرعون بعدم توافرها لديهم، ويقصرون عملياتهم على شرائها من الزبائن وخصوصا الدولار، تفاديا للدخول في مشكلات قانونية مع السلطات اللبنانية التي حددت سعرا لبيع الدولار لا يمكن الاستناد اليه، لعدم توافر أوراق العملة الخضراء بوفرة في الأسواق المالية الرسمية اللبنانية.

 

وكان مصرف لبنان ألغى فرصة حصول المقيمين على تحويلات خارجية بالعملة الصعبة عبر شركات تحويل الأموال الكترونيا، بجعله الأخيرة تسدد التحويلات بالعملة الوطنية بسعر 3200 ليرة لبنانية للدولار، الذي تجاوز سعره في سوق الصرف عتبة الـ 4200 ليرة.

 

وفي هذا الإطار، يقبل عدد كبير من اللبنانيين على شراء الدولار «مهما كان الثمن»، بعد شعورهم بعدم وجود طرق للحصول عليه في ظل إقفال مؤسسات الصيرفة بداعي اضراب نقابة الصرافين تارة، والخشية من ملاحقات الأجهزة الأمنية لضبط أسعار المبيع طورا.

 

وبات اللبنانيون أمام حل لا مفر منه: السوق السوداء لتأمين الدولار، لمن استطاع الى ذلك سبيلا، والمقصود هنا ان العمليات تتم خارج محلات الصيرفة، وصولا الى «خدمة الدليفري» بتأمين العملات الأجنبية لزبائن موثوقين من قبل تجار العملة، عبر وسطاء بين الطرفين يتولون نقل الأموال وتسلم العملة الوطنية.

 

لا داعي للحديث عن قلق يساور الزبائن لدى شرائهم دولارات او يورو من وسطاء. قلق لا يبدده الا التأكد من سلامة الأوراق المالية بتمريرها على أجهزة خاصة للتدقيق بها لدى صيارفة أو فروع المصارف، بعد إنجاز المخاطرة في عملية الشراء.

 

قبل ذلك، لا بد من الإشارة الى خطوات يجب اتباعها للوصول الى العملات الأجنبية، مع مراعاة السرية في التواصل مع الوسطاء او الصرافين الذين اختاروا العمل خارج مؤسساتهم. الجميع يتفادى الحديث على الهاتف، ويحصر التداول مع الزبائن بالاتصال عبر تطبيق «واتساب» دون تدوين الرسائل النصية او اعتماد التسجيلات الصوتية.

 

لا أحد يسأل مسبقا عن الأسعار التي تحدد عند تأمين الأموال. لكن لا بد من الإشارة الى ليونة في بيع اليورو، بعدما كان يشترط تأمين الدولار الأميركي للحصول على العملة الأوروبية. بات الأمر ممكنا منذ اقل من اسبوع الحصول على اليورو مقابل تسديد ثمنه بالليرة اللبنانية. وفجأة بات هم البائعين «التخلص من هذه العملة»، في إشارة الى تكديسها لديهم. اما أسباب إقبال اللبانيين على شراء اليورو، فيعود الى قرب فتح حركة السفر في مطار بيروت الدولي، ورغبة القسم الأكبر في التوجه الى البلدان الأوروبية.

 

كذلك لا بد من الإشارة الى وقف التحويلات المالية من لبنان الى الخارج، ما جعل اللبنانيين يعتمدون شراء العملات الأجنبية نقدا، لإرسالها الى أولادهم المقيمين في الخارج بداعي التحصيل العملي، فضلا عن هموم أخرى كتسديد ثمن مشتريات خاصة بات متعذرا الحصول عليها في بيروت.

 

حركة كثيفة سجلت من أقل من اسبوع في تبديل العملة الوطنية بالدولار او اليورو، بأرقام تعتبر عالية بالنسبة الى الأفراد، ذلك ان متوسط عمليات الشراء يتراوح بين ثلاثة آلاف دولار وعشرة آلاف. اما «التكديس»، ففي المنازل، وفي مرات قليلة في خزنات مصرفية حجزها الأفراد في ظاهرة غير مسبوقة في حياة اللبنانيين.

 

وتحت شعار كل محجوب مرغوب، يزداد الطلب على العملة الأجنبية. طلب لن يهدأ إيقاعه الا مع جعل الدولار متوافرا في الأسواق المالية اللبنانية، وإتاحة الوصول اليه للراغبين في شرائه، دون سلوكهم طرقا جانبية غير معهودة.

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout