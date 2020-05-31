وزير الصحة قدم لمستشفى الهرمل أجهزة تنفس: شكرا لإيران والكويت وقطر

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افتتح وزير الصحة العامة حمد حسن في مستشفى الهرمل الحكومي، القسم المستحدث النموذجي لاستقبال مصابي وباء كورونا، في حضور وزير الصناعة عماد حب الله، نواب تكتل بعلبك- الهرمل، رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات المنطقة، مدير المستشفى سيمون ناصر الدين والهيئة الإدارية والطبية والتمريضية.



وجال حسن في القسم، مطلعا على آلية العمل، مقدما أجهزة تنفس اصطناعي، من الجمهورية الإسلامية الإيرانية من ضمن مساعداتها للبنان.



وشكر حسن "كل من ساهم في دعم لبنان في أزمته"، وقال: "تأتي الجولة استكمالا لمثيلاتها على كل الأراضي اللبنانية، ومن خلالها يتم تقديم بعض الأجهزة، منه ما تم تسلمه من الكويت، وقطر مشكورتين، كما نخص بالشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي قدمت أجهزة التنفس بجودة عالمية وبمحبة زائدة، تدحض كل الادعاءات للاستثمار".



حب الله



من جهته، أكد حب الله أن "واجب الدولة تقديم كل الدعم لمنطقة الهرمل، من خلال الاقتصاد المنتج والإصرار على دعم الصناعة وتأهيل كل المناطق صناعيا، وما نراه من أجهزة صحية مقدمة من دول صديقة، لا سيما الجمهورية الإسلامية في إيران، وتوازي الأجهزة أعلى مستويات الجودة في العالم".



حمادة



بدوره، شكر النائب إيهاب حمادة باسم نواب التكتل "كل من سعى لتجهيز المبنى بكل مستلزماته".



زعيتر



ودعا النائب غازي زعيتر إلى "إعطاء الأهمية للمستشفيات الحكومية بشكل عام، وخصوصا لمستشفى الهرمل الحكومي".



وختاما، تحدث ناصر الدين عن "استعدادات المستشفى، حيث جهز ثلاثين سريرا لاستقبال حالات كورونا".