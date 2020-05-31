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مقدمة نشرة اخبار OTV - الاحد 31 ايار 2020

على الضفة المناوئة للحكومة، التخبط سيد الموقف: فالقوى السياسية التي تلتقي ضمنا على الوقوف في وجه حسان دياب، وابرزُها ثلاثي المستقبل والاشتراكي والقوات، والتي ينتابها الهلعُ السياسي كُلَما لَمَحت في الافق احتمالَ نجاحٍ حكومي ما تماما كما حصل في اطلاق التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومواجهة كورونا، فشلت حتى الآن في تشكيل جبهة موحدة، فراح المستقبل يُدلي بردود فعل مبالَغ فيها وذات طابع شخصي واضح، في وقت يلتزم الاشتراكي الهدوء النسبي منذ زيارة وليد جنبلاط لبعبدا، فيما واصلت القوات سياستها التقليدية القائمة على استهداف التيار الوطني الحر من دون سواه، في كل تصريح او موقف او مؤتمر او طرح.



اما حزب الكتائب، الذي نام رئيسُه على حرير الثورة، مصدِقا انها صدقته، فصُدم امس جراء تظاهرة حراكية تحت شرفة منزل والده امين الجميل، ذكَرته بأن طرح النأي بالكتائب عن الطبقة السياسية وملوثاتها، خدعة لا تنطلي على احد.



اما بالنسبة الى الحراك، فالعشوائية المؤذية لا تزال الطابع الغالب، وآخر مظاهرُها امس تحرُك مطالِب بتطبيق القرار 1559، لم يُعرف بعد موقف الحراكيين الفعليين منها.



اما على ضفة القوى الداعمة للحكومة، فالوضع ليس مثاليا، لكنه احسنُ حالا من معسكر المتخبطين.



فصحيح ان العلاقة بين الاركان الاساسيين ليست شهر عسل، وان بعضهم "لاطي" للبعض الآخر على كوع التعيينات والرئاسيات وما بينهما، غير ان التسلح بغياب البديل، وبالثقة الشعبية التي يراكمها شخص رئيس الحكومة، ومعه عدد لا بأس به من الوزراء في اكثر من ملف، يبقى الاساس، ومعه قبل كل شيء، الغطاء الرئاسي الوازن، المواكِب لمسار الخروج من الأزمة، والمتدخل للتصحيح حيث يَلزم، كما حصل في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، وكما قد يحصل في شأن اي قرار ملتبس او قانون منقوص...



كل ذلك في موازاة عمل تشريعي هادف، كان من نتاجِه في الجلسة الاخيرة اسقاط قانون العفو العشوائي، واقرار قانون رفع السرية المصرفية... على امل بدء الخروج جديا من الازمة الطبيعية بعد خطايا مميتة تعود الى اعوام ثلاثين...



"آخر همي".



هكذا من المرجح ان تعلق غالبية اللبنانيين على كل ما سبق.



فالهم الوحيد اليوم تختصره كلمتان: الدولارات اولا، والاصلاحات ثانيا. وفي انتظار اجراء ملموس ينعكس سريعا على الاحوال المعيشية، سيبقى جواب الناس "آخر همي".



ولأن مسار الدولارات مرتبط بمصير الاصلاحات، وبما ان مسار الاثنين ومصيرَهما مرتبط بمسار المساعدات الدولية ومصير العقوبات الاميركية... مقابلة خاصة بالOTV مع السفيرة الاميركية في بيروت اجرتها الزميلة جويل بو يونس نستهل بها هذه النشرة.